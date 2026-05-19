Драка со стрельбой в Трехгорке: трое раненых

Прокуратура взяла на контроль дело о массовой драке со стрельбой в Одинцове

В подмосковном микрорайоне Трехгорка произошла массовая драка с применением травматического пистолета. Инцидент случился в вечернее время у одного из домов на улице Чистяковой, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, конфликт начался с разговора о бизнесе между компанией мужчин. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой кто-то применил травматическое оружие.

В результате происшествия трое мужчин в возрасте от 40 до 45 лет обратились за медицинской помощью. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Ход расследования взяла под контроль Одинцовская городская прокуратура. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и ищут участников драки.

