Драка со стрельбой в Трехгорке: трое раненых
В подмосковном микрорайоне Трехгорка произошла массовая драка с применением травматического пистолета. Инцидент случился в вечернее время у одного из домов на улице Чистяковой, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
По предварительным данным, конфликт начался с разговора о бизнесе между компанией мужчин. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой кто-то применил травматическое оружие.
В результате происшествия трое мужчин в возрасте от 40 до 45 лет обратились за медицинской помощью. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Ход расследования взяла под контроль Одинцовская городская прокуратура. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и ищут участников драки.
