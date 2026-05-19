Клубы черного дыма и взрывы: тягач пылает на Каширском шоссе

Тягач загорелся на Каширском шоссе в столичном районе Орехово-Борисово

Возгорание автомобиля произошло у дома № 61А на Каширском шоссе в районе Орехово-Борисово. Оперативные службы уже работают на месте происшествия, сообщает столичный Дептранс.

Водителей предупредили, что движение в центр города затруднено. Их призвали заранее продумать пути объезда.

Очевидцы засняли горящий тягач. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Мужчина проезжал мимо с ребенком и заметил клубы черного дыма, поднимающиеся в небо посреди трассы.

Он подъехал ближе и увидел горящий тягач. Огонь полностью охватил автомобиль. По словам оператора, он слышал звуки взрывов. Внутри машины могут быть газовые баллоны.

