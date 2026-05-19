Шаров: «Герои Подмосковья» дали возможность ознакомиться с работой администрации

Участник программы «Герои Подмосковья» Александр Шаров поделился с РИАМО впечатлениями от обучения. Он считает, что самой полезной для него стала возможность увидеть работу администрации изнутри.

По словам Шарова, это не взгляд обычного обывателя, а понимание внутренних процессов — чем именно занимаются чиновники, и как все устроено.

Особенно важным моментом, по его словам, стали горизонтальные связи. За время обучения участники познакомились, начали общаться, обмениваться опытом и совместно решать вопросы.

«Из программы „Герои Подмосковья“ самым полезным оказалось то, что удалось увидеть, как работает администрация изнутри. Не как обычный обыватель, а именно понять внутренние процессы, чем администрация занимается и как все устроено», — рассказал Шаров.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

