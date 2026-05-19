Почти 100 млрд: зафиксированы астрономические траты США на войну с Ираном

Война с Ираном обошлась для США в 85 млрд долларов

Затраты Соединенных Штатов на ведение военной операции против Ирана превысили отметку в 85 млрд долларов за 79 дней с момента начала боевых действий. Соответствующие данные опубликовал профильный портал Iran War Cost Tracker, ведущий подсчет расходов в режиме реального времени, сообщает ТАСС .

В основу алгоритма ресурса легли официальные данные закрытого брифинга Пентагона для Конгресса США, прошедшего 10 марта. Тогда представители американского оборонного ведомства отчитались, что только за первые шесть дней военной кампании на Ближнем Востоке Вашингтон израсходовал 11,3 млрд долларов.

Согласно планам оборонного ведомства, каждый последующий день вооруженного конфликта обходится американскому бюджету еще примерно в 1 млрд долларов.

При этом обнародованная порталом сумма почти в три раза превосходит цифры, которые ранее официально озвучивал исполняющий обязанности заместителя министра войны США по финансам Джулс Херст. Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса, чиновник заявлял, что Вашингтон потратил на военные действия против Исламской Республики около 29 млрд долларов.

Совместная военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Позже, 7 апреля, глава Белого дома объявил о введении двухнедельного прекращения огня. 21 апреля режим продлили.

