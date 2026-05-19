Приехали из Подмосковья: кто находился на опрокинувшемся на Байкале катере

На перевернувшемся на Байкале катере находилась тургруппа из Подмосковья

Туристическая группа из Подмосковья оказалась на борту перевернувшегося на Байкале катера на воздушной подушке «Хивус», сообщает Baza .

Трагедия произошла в районе скалы Черепаха примерно в 30 м от берега. По предварительной информации, капитан выехал на лед, после чего решил совершить прыжок с него в воду. Во время опасного маневра катер перевернулся.

Всего судно перевозило 14 человек. По предварительным данным, могли погибнуть 5 человек.

Все пострадавшие получили переохлаждение. Помощь оказали на месте, еще одну пассажирку — 60-летнюю Наталью из Ступина — госпитализировали. Медики оказывают женщине необходимую помощь.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.