В Подмосковье открыли прием заявок на премию Подмосковный врач

В Московской области начался прием заявок на профессиональную премию «Подмосковный врач», он продлится до 15 июня. Победителями станут 60 специалистов, каждый из которых получит по 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Премию для медицинских работников региона проводят в пятый раз. Она призвана отметить профессиональные достижения врачей и поддержать специалистов, работающих в системе здравоохранения Подмосковья.

«Мы уже в пятый раз проводим профессиональную премию для медицинских работников региона. Важно, что это не просто денежная выплата, а знак уважения к их труду, поддержка и признание заслуг. Размер выплаты для врачей составит 300 тыс. рублей, будет определено 60 победителей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Подать заявку могут акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, гематологи, детские кардиологи, детские хирурги, детские эндокринологи, кардиологи, неврологи, врачи общей практики, онкологи, оториноларингологи, офтальмологи, педиатры, врачи скорой медицинской помощи, терапевты и другие специалисты. Полный перечень должностей размещен на сайте: https://mz.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/podmoskovnaya-medicinskaya-sestra-podmoskovnyi-medicinskii-brat.

После завершения приема заявок конкурсантов ждет практическая часть. Участники пройдут оценочные процедуры, включающие теоретические и практические задания, а также решение ситуационных задач. По итогам испытаний экспертная комиссия определит лучших, а комиссия Минздрава Московской области утвердит победителей.

Для участия необходимо иметь не менее пяти лет стажа работы в медорганизациях Минздрава Московской области, из них не менее трех лет — в занимаемой должности, а также работать не менее чем на полную ставку. Заявки принимаются по электронной почте mz_podmoskovnyi@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.