В Подмосковье за неделю заказали 13 тыс выписок из домовой книги

Жители Подмосковья за прошедшую неделю более 13 тыс раз оформили выписку из домовой книги на региональном портале госуслуг. С начала 2026 года электронной услугой воспользовались свыше 312 тыс раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Выписку из домовой книги могут получить собственники жилья, граждане, имеющие или ранее имевшие регистрацию в помещении, а также родственники и наследники умершего владельца.

Услуга «Выписка из домовой книги» размещена на региональном портале в разделе «Жилье» — «Жилищные документы». Результат направляется в личный кабинет пользователя в течение одного рабочего дня.

В рамках сервиса доступны выписка из домовой книги, справка с места жительства, справка о составе семьи, справка об отсутствии зарегистрированных, справка по лицам, зарегистрированным на день смерти, справка о жилом помещении и зарегистрированных в нем лицах (форма 8), а также архивная справка о регистрации.

Всего на региональном портале представлено более 420 услуг для жителей и бизнеса. Электронные сервисы также доступны в мобильном приложении Добродел при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.