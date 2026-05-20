Десятки иномарок сгорели по всей России из-за поддельного хладагента

Десятки иномарок не выдержали майской жары в России и сгорели. Причина кроется в поддельном хладагенте в автокондиционере, который заливают в сервисах, сообщает Mash .

Первое время после заправки кондиционера все идет хорошо, но затем внезапно происходит поломка компрессора, охлаждение перестает работать, появляется запах гари. В некоторых случаях дело доходит до возгорания.

Системы охлаждения начинают гнить, потому что в сервисах заливают поддельные хладагенты и смеси. От них внутри машины остается осадок, и химические реакции с выделением значительного количества тепла уничтожают авто.

Нормальные хладагенты стоят от 10 тысяч рублей, но механики и продавцы, чтобы сэкономить, смешивают разные вещества и пытаются выдать их за оригинал. В результате агрессивные соединения, образовавшиеся внутри, уничтожают компрессор, конденсор и испаритель.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.