Вся жизнь в чужие руки: бабушку запугали «взломом» и заставили отдать 20 млн

Аферисты похитили у пенсионерки 20 млн рублей по схеме со взломом «Госуслуг»

В Москве пожилая женщина стала жертвой мошеннической схемы и лишилась всех сбережений из-за действий телефонных аферистов. Они запугали 76-летнюю жительницу столицы мифической угрозой уголовного преследования, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Преступная схема началась с текстового сообщения. В нем пенсионерку известили о якобы взломе ее учетной записи на «Госуслугах», несанкционированном копировании личных сведений.

Для решения проблемы жертве предлагалось связаться по указанному в СМС номеру телефона технической поддержки. После этого в дело вступили подставные сотрудники силовых ведомств. Они заверили женщину, что неизвестные оформили от ее имени генеральную доверенность для получения займов и продажи недвижимости, а с ее личных счетов уже осуществляются денежные переводы в адрес запрещенных организаций.

На протяжении нескольких дней испуганная пенсионерка по указанию кураторов ходила в финансовые учреждения. Она полностью опустошила свою банковскую ячейку, закрыла вклады в нескольких банках и обналичила все средства.

Крупные суммы наличных денег пенсионерка лично передавала координируемым извне курьерам, называя перед встречей специальное кодовое слово. Аферисты убеждали женщину, что эти деньги будут временно размещены на некоем защищенном счете.

Суммарный ущерб от действий злоумышленников превысил 20,8 млн рублей.

