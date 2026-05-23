Воздушный бой средь бела дня: днем силы ПВО ликвидировали 42 БПЛА ВСУ

сегодня в 15:10

С 09:00 до 14:00 23 мая силы ПВО ликвидировали и перехватили 42 украинских БПЛА над регионами России. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

БПЛА ликвидировали над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской и Тульской областях.

Также украинские беспилотники сбили над Московским регионом, Пермским краем и Республикой Крым.

Ранее в Латвии неизвестный беспилотник рухнул в озеро. Также он взорвался.

