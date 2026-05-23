Синоптик Леус: после субтропической жары в Москву придет полярный холод

Жара в Москве подходит к концу. Пятидневный период с почти 30-градусной температурой и тремя рекордами завершился. На смену субтропической жаре придет полярный холод, об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Ночью 23 мая через столицу прошел холодный атмосферный фронт, который вылил 16 миллиметров осадков — четверть месячной нормы мая. Днем в городе держатся комфортные плюс 22–23 градуса. В воскресенье погода будет солнечной и сухой, воздух прогреется до плюс 23–25 градусов.

А вот в понедельник, 25 мая, начнется вторая волна похолодания. Холодный фронт принесет дожди и опустит температуру до плюс 18–20 градусов днем. Во вторник циклон отправится на северо-восток, но в столицу продолжит поступать холодный воздух из приполярных регионов. Днем пройдут кратковременные дожди, а температура не превысит плюс 14–16 градусов — это уже на 4–5 градусов ниже нормы.

В среду сохранится облачная и дождливая погода с порывистым ветром. Атмосферное давление упадет на 14–16 единиц ниже нормы. Столбики термометров покажут всего плюс 13–15 градусов. В четверг и пятницу полярное вторжение достигнет пика — солнце будет скрыто плотными облаками, дожди добавят сырости, а температура опустится до плюс 12–14 градусов.

Москвичей такая погода отправит практически в середину апреля. В выходные температурный тренд развернется в сторону роста, но до конца календарной весны температура в норму так и не вернется. Леус посоветовал горожанам и гостям Москвы готовить теплую одежду и зонты.

