В Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного колледжа. Тела еще четверых погибших извлечены из-под обломков. Таким образом, число жертв трагедии увеличилось до 16 человек, сообщает МЧС РФ.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 11 пропавших без вести. Обновленные данные. Спасательные работы на месте удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) не прекращаются ни на минуту, несмотря на продолжающиеся атаки дронов.

Представители киевского режима ударили по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа в ночь с 20 на 21 мая. ВСУ использовали четыре беспилотника самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один сотрудник.

Общее число пострадавших на данный момент составляет 48 человек. Многие находятся в больницах, состояние одного из раненых оценивается как крайне тяжелое.

Ранее на Западе высказались, что удар по колледжу является «фейком Кремля», после чего официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство готово организовать поездку журналистов BBC и CNN к месту трагедии, но обе редакции отказались от такой возможности.

