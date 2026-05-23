10 лет моратория: Иран выдвинул США жесткое условие по ядерной сделке

Иран на непрямых переговорах с США выступил с новым предложением по своей ядерной программе. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на источники, пишет ТАСС .

Тегеран предлагает приостановить на десять лет обогащение урана выше уровня 3,6%. Кроме того, иранская сторона выразила готовность разбавить уран, обогащенный свыше 20%, на своей территории.

В проекте меморандума, который может быть заключен между странами, Иран подтверждает обязательство не разрабатывать ядерное оружие. В ответ Тегеран требует от Вашингтона полного снятия санкций. Также Иран настаивает на разморозке своих активов до начала дальнейших переговоров по ядерному досье. Это ключевые условия иранской стороны.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что вопрос отмены санкций будет обсуждаться позже. По его словам, это «неизменная позиция» республики. Однако сейчас требования прозвучали уже в контексте конкретных предложений. Переговоры продолжаются.

Тем временем в Тегеран прибыл командующий пакистанской армией Асим Мунир. Он встретился с главой иранского МИД и спикером парламента. Официально его визит называют посреднической миссией. Судя по всему, Пакистан пытается помочь Ирану и США найти компромисс по ядерной сделке.

