Швейцария проведет референдум об ограничении численности населения

Правительство Швейцарии назначило на 14 июня референдум по инициативе «Нет 10-миллионной Швейцарии!». Гражданам предложат проголосовать за ограничение численности населения страны, сообщает ТАСС .

Если инициатива будет принята, власти начнут целенаправленно менять миграционную политику. Основная цель — не допустить роста населения до 10 миллионов человек.

Среди возможных мер — выход Швейцарии из соглашений с Евросоюзом о свободном перемещении граждан. Также рассматривается прекращение участия страны в шенгенской программе. Это радикальные шаги, которые могут серьезно изменить отношения Швейцарии с ЕС и соседними государствами.

Согласно опросу швейцарской компании Leewas, проведенному 22–23 апреля, идею ограничения населения поддерживают 52 процента жителей страны. Сторонники инициативы опасаются, что рост числа жителей приведет к нехватке жилья, повышению нагрузки на инфраструктуру и экологии.

Противники называют инициативу ксенофобской и экономически вредной.

