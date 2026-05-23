Швейцария проведет референдум об ограничении численности населения
Фото - © Светлана Леуто / Фотобанк Лори
Правительство Швейцарии назначило на 14 июня референдум по инициативе «Нет 10-миллионной Швейцарии!». Гражданам предложат проголосовать за ограничение численности населения страны, сообщает ТАСС.
Если инициатива будет принята, власти начнут целенаправленно менять миграционную политику. Основная цель — не допустить роста населения до 10 миллионов человек.
Среди возможных мер — выход Швейцарии из соглашений с Евросоюзом о свободном перемещении граждан. Также рассматривается прекращение участия страны в шенгенской программе. Это радикальные шаги, которые могут серьезно изменить отношения Швейцарии с ЕС и соседними государствами.
Согласно опросу швейцарской компании Leewas, проведенному 22–23 апреля, идею ограничения населения поддерживают 52 процента жителей страны. Сторонники инициативы опасаются, что рост числа жителей приведет к нехватке жилья, повышению нагрузки на инфраструктуру и экологии.
Противники называют инициативу ксенофобской и экономически вредной.
