Отложите купание: сезон в Центральной России сдвинется на середину июня

Синоптик Тишковец: купальный сезон в Москве откроют лишь в середине июня

Купальный сезон в Центральной России откладывается до середины июня. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, о своевременном старте купального сезона в регионе на ближайшие две-три недели можно забыть.

«По народной традиции обычно начинают купаться после Троицы — в этом году этот праздник выпадает на 31 мая. Однако из-за неблагоприятного прогноза, в лучшем случае, открытие купального сезона произойдет лишь к середине июня», — рассказал Тишковец.

Синоптик уточнил, что к этому моменту вода может прогреться до комфортных плюс 18 — плюс 20 градусов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.