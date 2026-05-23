Отложите купание: сезон в Центральной России сдвинется на середину июня
Синоптик Тишковец: купальный сезон в Москве откроют лишь в середине июня
Фото - © Медиасток.рф
Купальный сезон в Центральной России откладывается до середины июня. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, о своевременном старте купального сезона в регионе на ближайшие две-три недели можно забыть.
«По народной традиции обычно начинают купаться после Троицы — в этом году этот праздник выпадает на 31 мая. Однако из-за неблагоприятного прогноза, в лучшем случае, открытие купального сезона произойдет лишь к середине июня», — рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что к этому моменту вода может прогреться до комфортных плюс 18 — плюс 20 градусов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.