Балерина из Новосибирска порвала яичник во время секса и пошла на репетицию

Танцовщица из Новосибирска пошла на репетицию с порванным яичником

В Новосибирске произошел необычный медицинский случай. 24-летняя балерина получила серьезную травму во время секса — порвала яичник, но не поняла, что именно произошло, и пошла на репетицию. В итоге ее госпитализировали с кровотечением, сообщает SHOT .

После бурной ночи у девушки сильно заболел живот, но она не придала этому значения. Вместо того чтобы обратиться к врачам, она выпила обезболивающее и отправилась на репетицию балета.

Однако очень быстро состояние танцовщицы ухудшилось. Началось кровотечение. В больницу пришлось мчаться уже экстренно. Врачи диагностировали апоплексию яичника — другими словами, его разрыв. К счастью для пациентки, травма оказалась первой степени тяжести, самой легкой.

Медикам удалось быстро остановить кровотечение. В настоящее время балерина находится в больнице и восстанавливается под наблюдением врачей. Угрозы ее жизни нет.

В ближайшие три недели девушке противопоказаны физические нагрузки. Ей нельзя поднимать тяжести, танцевать и заниматься сексом.

