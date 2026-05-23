Пасечник сообщил о ранении двух человек при атаке ВСУ на центр Луганска

23 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Луганску в Луганской Народной Республике (ЛНР), в результате чего два человека получили травмы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Предварительно известно, что дрон ударил по самому центру города — месту, где обычно собирается молодежь и гуляют родители с маленькими детьми. Рядом находится популярная кофейня. Беспилотник сдетонировал около аптеки и цветочного магазина.

В результате взрыва легкие ранения получили два человека. Их оперативно госпитализировали. Угрозы жизни пострадавших нет. Информация о других пострадавших и разрушениях пока не поступала. Место происшествия оцеплено, работают экстренные службы.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал и вчера (22 мая — ред.) еще раз подчеркнул: киевская хунта проявляет истинный неонацизм, совершает террористические атаки по гражданским объектам и мирным жителям. За все это им безусловно придется ответить», — подчеркнул Пасечник.

ЛНР в настоящее время переживает трагедию после удара ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске. В результате вражеской атаки погибли 18 человек, еще трое числятся без вести пропавшими. Травмы различной степени тяжести получили более 40 человек.

