В Энергодаре под обстрелами оказались автобусы с персоналом станции

Украинские военные продолжают атаки на Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию. Очередным ударом беспилотников пострадал транспортный цех станции. Специалисты зафиксировали не менее десяти прилетов дронов, сообщает «ЗАЭС. Официально».

В результате атаки повреждены восемь автобусов, которые возят персонал Запорожской АЭС на работу и обратно. К счастью, никто из людей не пострадал.

Помимо этого, в самом Энергодаре повреждены еще два пассажирских автобуса. Город практически беспрерывно находится под обстрелами. Под удары попадают автомобили, антенны сотовой связи, крыши жилых домов и другие объекты городской инфраструктуры. Ситуация в городе остается крайне напряженной.

Атаки не прекращаются. Под постоянным психологическим давлением находятся не только сотрудники атомной станции, но и все жители Энергодара. Именно персонал ЗАЭС обеспечивает безопасную работу крупнейшей атомной станции Европы. Несмотря на угрозу, люди продолжают выполнять свои обязанности.

Росатом и российские власти неоднократно заявляли, что удары по инфраструктуре атомной станции недопустимы. Они могут привести к ядерной катастрофе. Персонал ЗАЭС работает в режиме повышенной опасности, обеспечивая безопасную эксплуатацию станции. Интенсивность обстрелов, по данным российских источников, не снижается.

