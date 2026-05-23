Секунды до трагедии: шестилетнего ребенка затянуло в слив фонтана в Москве

Шестилетнего мальчика засосало в слив фонтана в Москве

Шестилетнего мальчика засосало в трубу, когда производился слив воды в фонтане на Симферопольском бульваре в Москве. Об этом сообщает Mash .

Малыш целиком провалился в отстойник для воды.

К счастью, ребенка смогли спасти. Врачи проводят его осмотр на наличие повреждений.

Сам фонтан практически новый. Его установили всего лишь в 2022 году.

