Секунды до трагедии: шестилетнего ребенка затянуло в слив фонтана в Москве
Шестилетнего мальчика засосало в трубу, когда производился слив воды в фонтане на Симферопольском бульваре в Москве. Об этом сообщает Mash.
Малыш целиком провалился в отстойник для воды.
К счастью, ребенка смогли спасти. Врачи проводят его осмотр на наличие повреждений.
Сам фонтан практически новый. Его установили всего лишь в 2022 году.
