Драка байкеров и фанатов: концерт Коржа в Румынии обернулся досмотром полиции

сегодня в 18:06

В Румынии действуют меры безопасности перед концертом Коржа уровня встречи НАТО

Власти Румынии мобилизовали 10 тыс. полицейских для обеспечения порядка в Бухаресте в день проведения масштабного концерта белорусского исполнителя Макса Коржа. Беспрецедентный уровень мер безопасности, развернутый вокруг стадиона, сравнивают с подготовкой к саммиту НАТО, сообщает « Осторожно, новости ».

Посетители мероприятия проходят обязательный антитеррористический и пиротехнический досмотр. На улицах города дежурят тысячи силовиков.

Поводом для столь жесткого контроля послужил серьезный инцидент, произошедший 22 мая на улице Ковачи в Старом городе Бухареста. Между приехавшими на концерт гражданами Украины и представителями местного румынского мотоклуба Gremium вспыхнул конфликт, переросший в массовую потасовку.

Прибывшие на место происшествия полицейские оперативно пресекли правонарушение. Однако в результате столкновения пострадал и был госпитализирован один человек.

За пять суток до концерта продали около 42 тыс. билетов. Был объявлен солдаут.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.