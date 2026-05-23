Драка байкеров и фанатов: концерт Коржа в Румынии обернулся досмотром полиции
Фото - © Itokyl, CC BY-SA 4.0/Wikipedia.org
Власти Румынии мобилизовали 10 тыс. полицейских для обеспечения порядка в Бухаресте в день проведения масштабного концерта белорусского исполнителя Макса Коржа. Беспрецедентный уровень мер безопасности, развернутый вокруг стадиона, сравнивают с подготовкой к саммиту НАТО, сообщает «Осторожно, новости».
Посетители мероприятия проходят обязательный антитеррористический и пиротехнический досмотр. На улицах города дежурят тысячи силовиков.
Поводом для столь жесткого контроля послужил серьезный инцидент, произошедший 22 мая на улице Ковачи в Старом городе Бухареста. Между приехавшими на концерт гражданами Украины и представителями местного румынского мотоклуба Gremium вспыхнул конфликт, переросший в массовую потасовку.
Прибывшие на место происшествия полицейские оперативно пресекли правонарушение. Однако в результате столкновения пострадал и был госпитализирован один человек.
За пять суток до концерта продали около 42 тыс. билетов. Был объявлен солдаут.
