Юнармейцев Сергиева Посада отметили наградами в честь 10-летия военно-патриотического движения

Перед торжественной церемонией юнармейцы и гости мероприятия могли поучаствовать в акции «Письмо солдату» и написать добрые пожелания бойцам на передовой. Для молодежи развернули интерактивную программу: можно было разобрать автомат, освоить на манекене приемы первой помощи и почувствовать себя оператором беспилотника на симуляторе. К поздравлениям юнармейцев присоединился и депутат окружного Совета Алексей Деяк.

Всероссийское военно‑патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 года по инициативе Минобороны РФ при поддержке Президента России. В нашем округе в рядах юнармейцев более 600 человек.

В этот день наградили 10 руководителей отрядов, 50 юнармейцев получили грамоты за заслуги в движении. А медаль «Юнармейская доблесть» II степени вручили Владиславу Смолину — он в Юнармии с 2021 года.

Совсем юные мальчики и девочки, вдохновленные опытом своих старших товарищей, приняли присягу и вступили в ряды «Юнармии».

