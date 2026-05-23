В аэропортах Подмосковья более 140 раз пресекли деятельность таксистов-зазывал

С начала 2026 года сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса Подмосковья совместно с ЛУ МВД России и сотрудниками службы безопасности аэропорта вынесли 143 постановлений из-за незаконной деятельности по предложению услуг такси на общую сумму 715 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С начала года в аэропорту Шереметьево было оштрафовано 139 человек, а в Домодедово — 4 человека. Хочу напомнить, что поддаваться на уговоры „зазывал“ небезопасно, так как водители не имеют необходимых предрейсовых проверок и стажа, а стоимость поездки зачастую выше реальной в несколько раз. Для поездок выбирайте официальных перевозчиков такси через агрегаторов, по номеру телефона или в службе такси на стойках в аэропортах», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

19 августа 2025 года в Московской области была введена административная ответственность за нелегальное предложение услуг такси в аэропортах региона. Мероприятия по пресечению работы «зазывал» на территории аэропортов проводятся на ежедневной основе. Согласно поправкам в КоАП МО, к ответственности нелегальных перевозчиков могут привлекать специалисты Минтранса Подмосковья.

За предложение нелегальных услуг такси в Домодедово, Шереметьево и Жуковском предусмотрены штрафы: 5 000 рублей — на граждан, 20 000 рублей — на должностных лиц и 50 000 рублей — на юридических лиц.

При выявлении нарушителя составляется протокол об административном правонарушении, после чего дело о привлечении к ответственности рассматривается Управлением Министерства.

Пользоваться услугами нелегалов небезопасно, пассажиры не застрахованы на случай аварии. Автомобиль такси должен соответствовать региональному стандарту: кузов белого цвета, с желтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарем на крыше. Дополнительно, в салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки, а также QR-код с действующим разрешением.

Перед выходом на линию водители должны проходить обязательные медицинские и технические осмотры, иметь путевой лист, а также обязательный 3-х летний водительский стаж.

