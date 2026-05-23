Цена многоженства: сколько стоит содержать трех девушек одновременно в Дагестане

Базовые расходы на многоженство в Дагестане оценили в 200 тыс рублей в месяц

Подсчитана примерная стоимость содержания полигамной семьи для мужчины, состоящей из трех супруг в Республике Дагестан. Выяснилось, что базовый порог расходов составляет не менее 200 тыс. рублей ежемесячно, сообщает Mash .

В эту сумму входят регулярные траты на продукты питания, оплату коммунальных услуг и покрытие самых минимальных повседневных потребностей членов семьи. В то же время верхняя планка расходов в состоятельных семьях может достигать двух-трех миллионов рублей в месяц. Такие бюджеты требуются мужчинам, готовым обеспечивать своим женам покупку брендовой одежды и регулярные поездки на зарубежные курорты.

Поскольку средний уровень заработных плат в республике редко позволяет в одиночку покрывать подобные суммы, современные дагестанские женщины все чаще устраиваются на работу. Так они частично снижают финансовую нагрузку на главу семейства.

При этом, вопреки устоявшимся историческим традициям, среди местного женского населения преобладает резко отрицательное отношение к полигамии. Согласно статистическим наблюдениям, порядка 90% первых жен воспринимают появление в доме новой супруги крайне негативно.

Чаще всего на заключение второго или третьего брака местные мужчины решаются в тех ситуациях, когда у них не получается завести совместных детей с первой избранницей. Однако на практике большинство глав семейств предпочитают ограничиваться только двумя женами.

Содержание большего количества женщин является экономически нецелесообразным. Еще оно требует от мужчины колоссальных временных затрат.

Официально в России многоженство запрещено.

