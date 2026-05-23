Мокрый снег может зацепить окраины Подмосковья в четверг

Синоптик Тишковец: в четверг на окраинах Подмосковья возможен мокрый снег

28 мая в Подмосковье может пройти мокрый снег, но он обойдет стороной российскую столицу, об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости .

По словам синоптика, снег может выпасть на периферии региона, но в центре Москвы его не будет.

Температурный фон останется в пределах нормы для конца мая. Жителям области стоит быть готовыми к резкой смене погоды.

Ожидается, что непогода не продлится долго. Мокрый снег, если и выпадет, быстро растает из-за плюсовой температуры.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Московском регионе аномальная жара сменится полярным похолоданием.

