Мокрый снег может зацепить окраины Подмосковья в четверг
Синоптик Тишковец: в четверг на окраинах Подмосковья возможен мокрый снег
Фото - © РИАМО
28 мая в Подмосковье может пройти мокрый снег, но он обойдет стороной российскую столицу, об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.
По словам синоптика, снег может выпасть на периферии региона, но в центре Москвы его не будет.
Температурный фон останется в пределах нормы для конца мая. Жителям области стоит быть готовыми к резкой смене погоды.
Ожидается, что непогода не продлится долго. Мокрый снег, если и выпадет, быстро растает из-за плюсовой температуры.
Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Московском регионе аномальная жара сменится полярным похолоданием.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.