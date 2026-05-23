Смартфоны теперь могут видеть за углом: в США совершили прорыв в работе с LIDAR
Фото - © сгенерировано ИИ
Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) совершили технологический прорыв. Они разработали алгоритм, который позволяет обычным смартфонам распознавать объекты вне зоны прямой видимости (за углом), сообщает «Наука» со ссылкой на материал в Nature.
В современных флагманских мобильных устройствах уже несколько лет активно применяется LiDAR. Лазерный локатор отвечает за корректную работу дополненной реальности и точное определение глубины кадра.
Новое программное решение от американских исследователей, подробности которого были опубликованы в престижном научном журнале Nature, дает возможность использовать датчик для обнаружения предметов, скрытых за стенами или углами.
До настоящего времени технология non-line-of-sight (NLOS), обеспечивающая зрение «вне прямой видимости», оставалась исключительно лабораторным достижением. Для ее реализации ученым требовалось громоздкое и крайне дорогое оптическое оборудование исследовательского класса.
Как это работает
Базовый принцип работы потребительского LIDAR заключается в испускании световых импульсов и фиксации времени их возвращения, что позволяет строить трехмерную карту пространства, но только перед собой. Инженеры из MIT изменили подход к программной обработке поступающей информации.
Вместо отправки слабых и сильно рассеянных световых сигналов, которые многократно отражаются от окружающих стен или пола, новый алгоритм собирает и накапливает их. Процесс происходит во время перемещения сенсора в пространстве. Благодаря этому система объединяет данные под разными ракурсами и бесконтактно воссоздает контуры невидимого объекта.
Для проведения серии практических испытаний авторы проекта задействовали стандартный серийный LiDAR-датчик, рыночная стоимость которого составляет менее 100 долларов. В рамках экспериментов за массивными перегородками и стенами размещали тестовые мишени. Среди них были движущийся манекен, картонные фигуры и буквы.
Исследователи направляли лазерный луч на соседнюю стену или пол. Затем алгоритм успешно реконструировал примерную трехмерную форму скрытых предметов и в режиме реального времени отслеживал траекторию перемещения объекта.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.