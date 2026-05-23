Смартфоны теперь могут видеть за углом: в США совершили прорыв в работе с LIDAR

Мобильные телефоны теперь могут видеть за углом из-за новой разработки

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) совершили технологический прорыв. Они разработали алгоритм, который позволяет обычным смартфонам распознавать объекты вне зоны прямой видимости (за углом), сообщает « Наука » со ссылкой на материал в Nature.

В современных флагманских мобильных устройствах уже несколько лет активно применяется LiDAR. Лазерный локатор отвечает за корректную работу дополненной реальности и точное определение глубины кадра.

Новое программное решение от американских исследователей, подробности которого были опубликованы в престижном научном журнале Nature, дает возможность использовать датчик для обнаружения предметов, скрытых за стенами или углами.

До настоящего времени технология non-line-of-sight (NLOS), обеспечивающая зрение «вне прямой видимости», оставалась исключительно лабораторным достижением. Для ее реализации ученым требовалось громоздкое и крайне дорогое оптическое оборудование исследовательского класса.

Как это работает

Базовый принцип работы потребительского LIDAR заключается в испускании световых импульсов и фиксации времени их возвращения, что позволяет строить трехмерную карту пространства, но только перед собой. Инженеры из MIT изменили подход к программной обработке поступающей информации.

Вместо отправки слабых и сильно рассеянных световых сигналов, которые многократно отражаются от окружающих стен или пола, новый алгоритм собирает и накапливает их. Процесс происходит во время перемещения сенсора в пространстве. Благодаря этому система объединяет данные под разными ракурсами и бесконтактно воссоздает контуры невидимого объекта.

Для проведения серии практических испытаний авторы проекта задействовали стандартный серийный LiDAR-датчик, рыночная стоимость которого составляет менее 100 долларов. В рамках экспериментов за массивными перегородками и стенами размещали тестовые мишени. Среди них были движущийся манекен, картонные фигуры и буквы.

Исследователи направляли лазерный луч на соседнюю стену или пол. Затем алгоритм успешно реконструировал примерную трехмерную форму скрытых предметов и в режиме реального времени отслеживал траекторию перемещения объекта.

