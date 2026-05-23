Российских туристов обманывают при вылетах из Антальи из-за укусов комаров

Российские туристы столкнулись в аэропорту Антальи с новой схемой обмана. При вылете из Турции людей заставляют оформлять платные справки об отсутствии заразных заболеваний, если у них или у их детей есть укусы комаров, сообщает Mash .

Сотрудники аэропорта принимают обычные следы от насекомых за опасную сыпь. Стоимость такой бумажки — минимум 120 евро. В пересчете на российские деньги по актуальному курсу на 23 мая 2026 года это 9904 рубля.

Одна из пострадавших россиянок рассказала, что летела домой 15 мая с годовалым сыном. Ребенка за пару дней до вылета уже обследовали в турецкой клинике по страховке: сделали УЗИ, дважды брали кровь и другие анализы. Все результаты были в норме. Однако справки из больницы не устроили сотрудников аэропорта — они отправили женщину в медпункт.

В медпункте врач буквально посветил малышу в рот и выписал справку. За это попросили 120 евро. Платеж через Union Pay не прошел, пришлось снимать наличные по завышенному курсу — 140 рублей за доллар, тогда как официальный курс был почти вдвое ниже. Женщина заплатила, чтобы не сорвать вылет.

В медпункте находилась еще одна женщина с ребенком в такой же ситуации. Она плакала, потому что не могла расплатиться — нужной суммы наличными у нее не было, а карта не подходила. Российские туристы советуют отдыхающим заранее брать с собой в Турцию наличные евро и справки от местных врачей с переводом на английский язык.

