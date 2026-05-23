1,5 тонны металла в пригороде Берлина: мужчина откопал в лесу 59 снарядов СССР
Немец обнаружил в берлинском лесу 59 снарядов СССР
Фото - © Леонид Еремейчук / Фотобанк Лори
Мужчина извлек в лесу в немецком Берлине 59 артиллерийских снарядов СССР периода Великой Отечественной войны. Находка была обнаружена с помощью металлодетектора, сообщает ТАСС со ссылкой на материал Bild.
Немец искал военные древние артефакты в лесу в берлинском округе Панков. Сначала мужчина обнаружил один снаряд и начал раскопки в этом месте.
Затем немец доложил о находке сотрудникам правоохранительных органов. Силовики оцепили зону.
Суммарно из земли извлекли 59 снарядов времен СССР калибра 122 миллиметров. Их общий вес составил полторы тонны.
Боеприпасы транспортировали в другое место. Там их планируют ликвидировать.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.