Опасная прогулка на высоте: школьники залезли на главный купол храма в Москве

В Москве сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту незаконного проникновения группы школьников на крышу храма Христа Спасителя. Молодые люди сумели подняться на главный купол религиозного сооружения, высота которого превышает 100 метров, и теперь могут сесть в колонию, сообщает SHOT .

Объект культурного наследия закрыт на проведение реставрационных работ.

Организатором опасного восхождения оказался 18-летний учащийся выпускного класса одной из столичных школ. Молодой человек на протяжении длительного времени увлекается руфингом и уже, предположительно, успел нелегально посетить 34 высотных здания города. Он публикует фото- и видеоотчеты о своих «достижениях» в социальных сетях.

Также 11-классник организовал «бизнес». Он «работает» проводником для других искателей адреналина за деньги.

В этот раз высотная прогулка может обернуться для подростков серьезными юридическими последствиями. За умышленное незаконное проникновение на охраняемый объект, представляющий культурную и историческую ценность, действующим законодательством предусмотрена строгая ответственность.

Нарушителям грозит крупный денежный штраф в размере до 200 тысяч рублей либо наказание в виде колонии на срок до шести лет.

