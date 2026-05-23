Отказ от «членства без права голоса»: Зеленский отверг предложение канцлера ФРГ

Президент Украины Владимир Зеленский официально отклонил дипломатическое предложение канцлера Германии Фридриха Мерца, предусматривающее наделение Киева статусом ассоциированного члена Европейского союза без права голоса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал Reuters.

Зеленский охарактеризовал подобный формат интеграции как «несправедливый» по отношению к стране. Он подчеркнул, что нахождение Украины в составе ЕС без возможности влиять на принятие решений недопустимо, и призвал партнеров переходить к решительным шагам по предоставлению полноценного и содержательного членства.

До этого Мерц направил официальное обращение в адрес лидеров стран-участниц ЕС, а также руководства Еврокомиссии и Евросовета. В своем письме Мерц изложил проект создания особого юридического статуса ассоциированного члена. Данная инициатива должна была позволить украинским делегатам полноценно участвовать в деятельности ключевых руководящих институтов объединения, но без права голоса.

Немецкий канцлер отдельно обращал внимание коллег на то, что его предложение не является облегченной альтернативой вступлению в Евросоюз. По замыслу Берлина, реформа должна была стать расширением действующего договора об ассоциации от 2014 года и ускорить интеграционные процессы.

Кроме того, Мерц предлагал включить Украину во все оборонные структуры союза и распространить на ее территорию действие статьи 42.7 Договора о ЕС. Она подразумевает оказание взаимной военной помощи.

