«Он не папа»: в подмосковной Балашихе отец избил дочь в лифте за крик о помощи

В подмосковной Балашихе разгорелся скандал после того, как в соцсетях появилось видео из лифта. На кадрах видно, как отец наносит удары своей маленькой дочери, которая закричала прохожему, что этот мужчина не ее папа, сообщает Baza .

Конфликт начался еще на улице. Мужчина пытался загнать двух дочерей домой, но девочки капризничали и отказывались идти. Когда семья зашла в лифт, дети уже были в истерике. Проходивший мимо сосед заметил происходящее и решил спросить, все ли в порядке.

В ответ одна из девочек начала кричать: «Он нас бьет, помогите! Он не папа». В этот момент двери лифта закрылись, и отец несколько раз ударил малышку. Ребенок заплакал еще сильнее и начал просить прощения. Кадры с камеры наблюдения быстро разлетелись среди жителей жилого комплекса.

Полиция уже начала проверку по факту случившегося. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку действиям отца. Видеозапись стала главной уликой. История вызвала широкий общественный резонанс.

