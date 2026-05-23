«Он не папа»: в подмосковной Балашихе отец избил дочь в лифте за крик о помощи
Фото - © Unsplash.com
В подмосковной Балашихе разгорелся скандал после того, как в соцсетях появилось видео из лифта. На кадрах видно, как отец наносит удары своей маленькой дочери, которая закричала прохожему, что этот мужчина не ее папа, сообщает Baza.
Конфликт начался еще на улице. Мужчина пытался загнать двух дочерей домой, но девочки капризничали и отказывались идти. Когда семья зашла в лифт, дети уже были в истерике. Проходивший мимо сосед заметил происходящее и решил спросить, все ли в порядке.
В ответ одна из девочек начала кричать: «Он нас бьет, помогите! Он не папа». В этот момент двери лифта закрылись, и отец несколько раз ударил малышку. Ребенок заплакал еще сильнее и начал просить прощения. Кадры с камеры наблюдения быстро разлетелись среди жителей жилого комплекса.
Полиция уже начала проверку по факту случившегося. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку действиям отца. Видеозапись стала главной уликой. История вызвала широкий общественный резонанс.
