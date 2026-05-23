Шаг до инвалидности в конце отпуска: турист из Ижевска напоролся на штырь в Сочи

сегодня в 16:43

Турист повис на штыре забора в Сочи и потерял много крови

В Сочи Краснодарского края турист из Ижевска попытался перелезть через забор элитного жилого комплекса и напоролся на штырь. Его спасли местные жители, сообщает Mash .

Мужчина получил тяжелую травму. Он не рассчитал свои физические возможности, сорвался с верхней точки металлического забора и проткнул ногу острым штырем.

Происшествие случилось около 01:00, когда на улицах практически не было людей. Пострадавший потерял большое количество крови и не мог самостоятельно освободиться.

Застрявшего на ограде мужчину случайно заметил неравнодушный местный житель, который оперативно вызвал экстренные службы и помог снять раненого с металлической конструкции. Вся спасательная операция заняла около 15 минут.

Пострадавшего экстренно доставили в городскую больницу, где врачи провели срочное хирургическое вмешательство. Пациент находится под постоянным наблюдением специалистов.

По мнению докторов, мужчина чудом избежал инвалидности. Его жизни ничего не угрожает, функции конечности будут полностью восстановлены. Известно, что этот день должен был стать финальным в отпуске ижевчанина.

