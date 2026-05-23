Еще два тела: число погибших в Старобельске достигло 18
Фото - © Главное управление МЧС России по Луганской Народной Республике
В Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжается разбор завалов разрушенного колледжа. В МЧС РФ сообщили о новых жертвах. Число погибших при атаке украинских боевиков увеличилось до 18 человек — спасатели достали еще два тела, пишет ТАСС.
По предварительным данным, под завалами общежития могут находиться еще три человека. Их судьба пока неизвестна.
Поисково-спасательная операция не прекращается ни на минуту. Спасатели делают все возможное, чтобы найти выживших и извлечь тела погибших.
Вооруженные силы Украины использовали четыре беспилотника самолетного типа для удара по колледжу в ночь на 21 мая. В момент атаки в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник.
Общее число пострадавших на данный момент составляет 48 человек. Состояние одного из раненых оценивается как крайне тяжелое.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.