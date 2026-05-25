Полине Дибровой провели срочную операцию по удалению кисты

Блогер и основательница женского клуба Полина Диброва рассказала подписчикам, что ей провели срочную операцию по удалению кисты.

«Проснулась утром в ужасе (от предстоящей госпитализации-ред.), мне было страшно, плохо. Села в такси и поехала в клинику. Взрослая женщина, а операций боюсь», — поделилась Диброва.

По словам экс-супруги телеведущего Дмитрия Диброва, страх перед операциями появился у нее после рождения младшего сына. При этом больше всего ее удивил Роман Товстик, которого она увидела рядом после наркоза. Поддержка возлюбленного стала для нее настоящим спасением.

При этом блогерша заранее ответила хейтерам на возможную критику. Полина утверждает, что не считает заботу и внимание чем-то показным, а наоборот — уверена, что именно в таких поступках и проявляются настоящие чувства.

Ранее актриса Анна Хилькевич и модель Полина Диброва публично поссорились из-за шоу «Ставка на любовь».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.