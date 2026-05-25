Российскую туристку могут казнить в ОАЭ из-за 17 кг наркотиков в багаже

Россиянку могут приговорить к смертной казни в ОАЭ. В аэропорту Дубая у нее обнаружили 17 кг наркотиков в багаже, оформленном на имя ее знакомого. При этом родственники считают, что ее подставили, сообщает Mash .

Карина из Ивановской области отправилась в Эмираты со своим знакомым из Великобритании по имени Биг Томз, чтобы продлить визу в Таиланд. Девушка работала танцовщицей в клубе «Мулен Руж» и копила деньги на билет домой. Она планировала вернуться в Россию в августе.

По словам ее родных, идею поездки предложил иностранец. Он забрал у Карины паспорт, чтобы оплатить билеты, так как она путешествовала с ручной кладью. Мама Карины утверждает, что парень дистанционно оформил на ее имя багаж, в котором находились наркотики.

Перед вылетом из аэропорта Бангкока Томз был с другом. Он передал свои два чемодана приятелю, утверждая, что в одном из них находится оборудование для дайвинга. После этого друг улетел в другой город. Карина, узнав об этом, поделилась переживаниями с подругой. В Дубае таможенники решили досмотреть чемодан Томза. В нем было обнаружено 17 кг каннабиса. Мужчина попытался переложить ответственность на Карину, но сотрудники поняли, что его действия были обманом, и задержали обоих.

В Посольстве РФ в Дубае родственникам Карины лишь подтвердили арест. Первый адвокат потребовал не менее 20 млн рублей и отказался работать без этой суммы. Семья наняла другого за 2 млн, он запросил камеры из аэропорта Бангкока, отпечатки пальцев с багажа и экспертизу. Чтобы с ним расплатиться, родные открыли сбор средств.

В ОАЭ действует политика «абсолютной нулевой терпимости». Распространение запрещенных веществ карается лишением свободы на срок от 10 лет до пожизненного или смертной казнью.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.