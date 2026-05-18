Опять выкрутился? Экс-глава офиса президента Украины Ермак выйдет из СИЗО

За экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака внесли всю сумму залога

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак покинет СИЗО. За него внесли залог в размере 140 млн гривен, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на высший антикоррупционный суд страны, сообщает « Осторожно, новости ».

Ермака арестовали 14 мая. Он должен был находиться в СИЗО два месяца.

Бывший чиновник — фигурант дела о легализации 460 млн гривен (10,5 млн долларов). Для этого возводились дома в элитном поселке недалеко от Киева.

15 мая за Ермака внес 30 млн гривен залога его друг — экс-тренер сборной Украины Сергей Ребров. На тот момент было собрано всего 44,5 млн из 140 млн.

