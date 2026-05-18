Требуют деньги за удаление постов: анонимный TG-канал оскорбляет девочек в Чите

В Telegram создали анонимный канал. В нем обзывают девочек-подростков из Читы в Забайкальском крае, рассказала Chita.ru подруга пострадавшей.

Она хотела бы, чтобы канал удалили. Там опубликовали посты про очень многих девушек из Читы.

В том числе от действий администраторов канала пострадала и подруга девушки, с которой пообщались журналисты.

Канал появился в конце 2024 года в Кургане. На него подписаны более 2 тыс. человек.

За удаление поста просят заплатить денег. В полиции заявили, что пострадавшим нужно обращаться с заявлением в МВД.

