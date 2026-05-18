Требуют деньги за удаление постов: анонимный TG-канал оскорбляет девочек в Чите
В Чите анонимный Telegram-канал массово оскорбляет девочек-подростков
Фото - © Magnific.com
В Telegram создали анонимный канал. В нем обзывают девочек-подростков из Читы в Забайкальском крае, рассказала Chita.ru подруга пострадавшей.
Она хотела бы, чтобы канал удалили. Там опубликовали посты про очень многих девушек из Читы.
В том числе от действий администраторов канала пострадала и подруга девушки, с которой пообщались журналисты.
Канал появился в конце 2024 года в Кургане. На него подписаны более 2 тыс. человек.
За удаление поста просят заплатить денег. В полиции заявили, что пострадавшим нужно обращаться с заявлением в МВД.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.