Каторов: «Герои Подмосковья» показывают, что ветераны СВО нужны стране

«Чтобы не потеряться в программе, не нужно стесняться — нужно верить в себя. И еще важно понимать: по возвращении ты так же нужен своей стране и так же можешь приносить огромную пользу своими знаниями», — сказал Каторов.

По его словам, переквалифицировавшись из бойца в государственного или муниципального служащего, можно продолжать служить и приносить пользу.

«И, конечно, самое главное — это желание помогать людям», — подчеркнул наставник.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

