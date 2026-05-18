Мем «67» (Six-Seven): что означает, откуда взялся и почему стал популярным

В материале РИАМО разбираемся, откуда взялся «67», что он означает, почему стал так популярен и как повлиял на современную культуру.

Под конец 2025 года в интернете и подростковой среде неожиданно «выстрелил» новый мем — «67» или «Six-Seven». На первый взгляд, это просто два числа, не несущие никакого смысла. Однако именно эта абсурдность и сделала мем вирусным.

Откуда мем «67»: от баскетбола до рэп-хита

У мема «67» есть сразу несколько версий происхождения:

Первая версия связана с баскетболистом ЛаМело Боллом. Его рост — 6 футов 7 дюймов (примерно 201 см). В англоязычной среде его часто называли «Six-Seven», и это прозвище стало узнаваемым среди фанатов спорта. Вторая, и главная, версия — музыкальный трек. В декабре 2024 года рэпер Skrilla выпустил песню «Doot Doot (6 7)». В ней цифры «6-7» используются не для передачи смысла, а ради ритма и звучания. Трек быстро завирусился в TikTok и других соцсетях, а вместе с ним — и сама фраза «six-seven».

Интересно, что ни одна из версий не дает мему конкретного значения. Это и стало его главной фишкой.

Что значит мем «67»

Фото - © скриншот

Если спросить подростка, что значит «67», он, скорее всего, пожмет плечами или ответит: «Да ничего!». И это будет правдой.

«67» — это классический пример так называемого «брейнрот-мема» (от англ. brain rot — «гниение мозгов»). Такие мемы не несут глубокого смысла, их задача — быть абсурдными, бессмысленными и вызывать у аудитории чувство причастности к чему-то «своему». Крикнув «six-seven», подросток показывает: «Я свой, я в теме, я не взрослый».

В англоязычных странах мем часто сопровождается характерным жестом: попеременное движение ладоней вверх-вниз. В России и других странах этот жест тоже быстро прижился.

Почему мем «67» стал таким популярным

Фото - © Magnific.com

Популярность «67» объясняется несколькими факторами:

Абсурдность и простота. Мем не требует объяснений. Его можно вставить в любой разговор, ответить им на любой вопрос, использовать как пароль или просто выкрикнуть для веселья. Вирусность в соцсетях. Короткие видео с танцами, жестами и криками «six-seven» заполонили TikTok, Instagram* (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и другие платформы. Чем больше людей повторяли тренд, тем быстрее он распространялся. Маркер субкультуры. Для подростков важно чувствовать себя частью группы. «67» стал своеобразным паролем, по которому «свои» узнают друг друга. Реакция взрослых. Как это часто бывает, внимание учителей и родителей только подогрело интерес школьников. В некоторых школах Европы и России даже пытались запретить использование «67» на уроках, чтобы избежать срывов занятий. Но запреты только усилили популярность мема.

Как мем «сикс-севен» влияет на мировую культуру

Фото - © Magnific.com

Мем «67» вышел далеко за пределы школьных коридоров.

В 2025 году в Нидерландах и Бельгии «six-seven» было признано «Словом года» среди детей и подростков.

Мем использовали крупные бренды: Pizza Hut, McDonald’s и другие компании включали «67» в свои рекламные кампании, чтобы привлечь молодую аудиторию.

Даже в мультсериале «Южный Парк» появилась отсылка к этому тренду.

Необычный случай произошел в Ватикане: дети встретили папу римского криками «сикс-севен», и понтифик повторил фразу и сделал характерный жест.

Мем в России: почему его хотят запретить

В России «67» тоже стал настоящим школьным феноменом. Учителя жалуются, что стоит кому-то произнести эти цифры, как весь класс начинает хором повторять их и танцевать. В одной из пермских школ даже появилось шуточное объявление о запрете «шесть-семь» на уроках математики.

В России поэтому на полном серьезе обсуждают возможный запрет мема «67» — и связано с его влиянием на школьную среду и поведение подростков.

Некоторые общественные деятели, в частности председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов, заявили, что мем провоцирует у детей потерю самоконтроля, агрессию и истерику. По его мнению, такие вирусные челленджи могут негативно влиять на психическое здоровье несовершеннолетних и даже представлять угрозу национальной безопасности в сфере воспитания.

Однако в Общественной палате РФ считают, что запрещать такие мемы бессмысленно. Заместитель секретаря палаты Владислав Гриб отметил: чем больше внимания и запретов, тем выше популярность тренда среди подростков. Он призвал к взвешенному подходу и деликатности в отношении подобных проявлений молодежной субкультуры. «Я считаю, что это временный тренд. Сегодня — 67, завтра — 78 или 95. Это часть молодежной культуры, и я уверен, что это временное явление. Запрещать произношение каких-либо чисел на русском или английском языке — это, по сути, борьба с молодежным сленгом, то есть борьба с ветряными мельницами», — заключил эксперт.