Мем «67» (Six-Seven): что означает, откуда взялся и почему стал популярным
В материале РИАМО разбираемся, откуда взялся «67», что он означает, почему стал так популярен и как повлиял на современную культуру.
Под конец 2025 года в интернете и подростковой среде неожиданно «выстрелил» новый мем — «67» или «Six-Seven». На первый взгляд, это просто два числа, не несущие никакого смысла. Однако именно эта абсурдность и сделала мем вирусным.
Откуда мем «67»: от баскетбола до рэп-хита
У мема «67» есть сразу несколько версий происхождения:
- Первая версия связана с баскетболистом ЛаМело Боллом. Его рост — 6 футов 7 дюймов (примерно 201 см). В англоязычной среде его часто называли «Six-Seven», и это прозвище стало узнаваемым среди фанатов спорта.
- Вторая, и главная, версия — музыкальный трек. В декабре 2024 года рэпер Skrilla выпустил песню «Doot Doot (6 7)». В ней цифры «6-7» используются не для передачи смысла, а ради ритма и звучания. Трек быстро завирусился в TikTok и других соцсетях, а вместе с ним — и сама фраза «six-seven».
Интересно, что ни одна из версий не дает мему конкретного значения. Это и стало его главной фишкой.
Что значит мем «67»
Если спросить подростка, что значит «67», он, скорее всего, пожмет плечами или ответит: «Да ничего!». И это будет правдой.
«67» — это классический пример так называемого «брейнрот-мема» (от англ. brain rot — «гниение мозгов»). Такие мемы не несут глубокого смысла, их задача — быть абсурдными, бессмысленными и вызывать у аудитории чувство причастности к чему-то «своему». Крикнув «six-seven», подросток показывает: «Я свой, я в теме, я не взрослый».
В англоязычных странах мем часто сопровождается характерным жестом: попеременное движение ладоней вверх-вниз. В России и других странах этот жест тоже быстро прижился.
Почему мем «67» стал таким популярным
Популярность «67» объясняется несколькими факторами:
- Абсурдность и простота. Мем не требует объяснений. Его можно вставить в любой разговор, ответить им на любой вопрос, использовать как пароль или просто выкрикнуть для веселья.
- Вирусность в соцсетях. Короткие видео с танцами, жестами и криками «six-seven» заполонили TikTok, Instagram* (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и другие платформы. Чем больше людей повторяли тренд, тем быстрее он распространялся.
- Маркер субкультуры. Для подростков важно чувствовать себя частью группы. «67» стал своеобразным паролем, по которому «свои» узнают друг друга.
- Реакция взрослых. Как это часто бывает, внимание учителей и родителей только подогрело интерес школьников. В некоторых школах Европы и России даже пытались запретить использование «67» на уроках, чтобы избежать срывов занятий. Но запреты только усилили популярность мема.
Как мем «сикс-севен» влияет на мировую культуру
Мем «67» вышел далеко за пределы школьных коридоров.
- В 2025 году в Нидерландах и Бельгии «six-seven» было признано «Словом года» среди детей и подростков.
- Мем использовали крупные бренды: Pizza Hut, McDonald’s и другие компании включали «67» в свои рекламные кампании, чтобы привлечь молодую аудиторию.
- Даже в мультсериале «Южный Парк» появилась отсылка к этому тренду.
- Необычный случай произошел в Ватикане: дети встретили папу римского криками «сикс-севен», и понтифик повторил фразу и сделал характерный жест.
Мем в России: почему его хотят запретить
В России «67» тоже стал настоящим школьным феноменом. Учителя жалуются, что стоит кому-то произнести эти цифры, как весь класс начинает хором повторять их и танцевать. В одной из пермских школ даже появилось шуточное объявление о запрете «шесть-семь» на уроках математики.
В России поэтому на полном серьезе обсуждают возможный запрет мема «67» — и связано с его влиянием на школьную среду и поведение подростков.
Некоторые общественные деятели, в частности председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов, заявили, что мем провоцирует у детей потерю самоконтроля, агрессию и истерику. По его мнению, такие вирусные челленджи могут негативно влиять на психическое здоровье несовершеннолетних и даже представлять угрозу национальной безопасности в сфере воспитания.
Однако в Общественной палате РФ считают, что запрещать такие мемы бессмысленно. Заместитель секретаря палаты Владислав Гриб отметил: чем больше внимания и запретов, тем выше популярность тренда среди подростков. Он призвал к взвешенному подходу и деликатности в отношении подобных проявлений молодежной субкультуры. «Я считаю, что это временный тренд. Сегодня — 67, завтра — 78 или 95. Это часть молодежной культуры, и я уверен, что это временное явление. Запрещать произношение каких-либо чисел на русском или английском языке — это, по сути, борьба с молодежным сленгом, то есть борьба с ветряными мельницами», — заключил эксперт.