Житель Гурьевска поджег квартиру экс-супруги и пойдет под суд

В Гурьевске местного жителя будут судить за поджог квартиры бывшей жены

В Гурьевске 38-летнего местного жителя будут судить за поджог квартиры бывшей супруги после ссоры. Ущерб от пожара превысил 500 тысяч рублей, сообщает vse42.ru .

По версии следствия, конфликт произошел после очередной ссоры. Женщина вместе с детьми ушла из квартиры. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина позвонил бывшей супруге и потребовал вернуться, но получил отказ.

После этого он приобрел легковоспламеняющуюся жидкость, вернулся в квартиру и поджег мебель, пол и стены. Убедившись, что огонь разгорается, мужчина ушел к соседям. Жильцы почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

«Причастность обвиняемого к совершению преступления подтверждена заключениями проведенных экспертиз и показаниями свидетелей. В результате противоправных действий фигуранта квартира пришла в полную негодность для проживания, также огнем была уничтожена большая часть мебели и бытовой техники», — сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

