Житель Гурьевска поджег квартиру экс-супруги и пойдет под суд
В Гурьевске 38-летнего местного жителя будут судить за поджог квартиры бывшей супруги после ссоры. Ущерб от пожара превысил 500 тысяч рублей, сообщает vse42.ru.
По версии следствия, конфликт произошел после очередной ссоры. Женщина вместе с детьми ушла из квартиры. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина позвонил бывшей супруге и потребовал вернуться, но получил отказ.
После этого он приобрел легковоспламеняющуюся жидкость, вернулся в квартиру и поджег мебель, пол и стены. Убедившись, что огонь разгорается, мужчина ушел к соседям. Жильцы почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.
Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
«Причастность обвиняемого к совершению преступления подтверждена заключениями проведенных экспертиз и показаниями свидетелей. В результате противоправных действий фигуранта квартира пришла в полную негодность для проживания, также огнем была уничтожена большая часть мебели и бытовой техники», — сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.
Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
