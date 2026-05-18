Сергей Давидадзе выиграл второй этап RDS Open в Москве

В квалификации 16 мая лучший результат показал Валерий Богочаров из Ростова-на-Дону — 94 балла из 100. Среди юниоров в рамках учебно-тренировочных сборов (УТС) при поддержке AIMOL JUNIOR победил 14-летний москвич Тимофей Колобов с результатом 93 балла.

Парные заезды 17 мая прошли по системе Double Elimination. Сергей Давидадзе по ходу этапа обыграл Дмитрия Добровольского, Андрея Овчинникова и Владимира Афанасьева, а в финале взял верх над Владиславом Ерофеевым. Самарский пилот набрал 259 баллов, Ерофеев стал вторым (191), Афанасьев — третьим (153).

«Этап получился достаточно напряженным, но вместе с командой мы со всем справились. В межсезонье мы провели серьезную подготовку, в рамках первого этапа допустили ошибку, работая со старой подвеской, а уже во втором этапе перешли на новую подвеску, и теперь машина идеально рулится. Наконец-то мы на своем месте. Будем продолжать стремиться к победам и высоким позициям в турнирной сетке чемпионата», — рассказал Сергей Давидадзе.

Среди участников УТС в парных заездах победил Тимофей Колобов, вторым стал Даниил Арефьев.

В командном зачете этапа выиграла STAR PER STARS AIMOL (274 балла), опередив Tamashi Racing (237) и «ЦМРБанк» (76). После двух этапов в личном зачете лидирует Владимир Афанасьев (415 баллов), в командном — Tamashi Racing (538).

