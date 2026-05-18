Politico: в ЕС усомнились в роли Каллас на переговорах с РФ

В Брюсселе обсуждают альтернативных Каллас кандидатов для переговоров с РФ

В Евросоюзе возникли сомнения в том, что глава евродипломатии Кая Каллас сможет стать переговорщиком с Россией из-за своей жесткой позиции. В Брюсселе рассматривают другие кандидатуры, сообщает infox.ru со ссылкой на Politico.

По данным издания, Кая Каллас ранее выступала против прямого диалога с Москвой. На прошлой неделе она заявила о готовности стать переговорщиком и подчеркнула, что сможет выявить ловушки, «которые могут подстроить россияне».

Однако три дипломата, знакомые с ситуацией, сообщили Politico, что ее жесткая антироссийская позиция может привести к отказу со стороны Владимира Путина.

«К сожалению, она исключила себя из списка потенциальных кандидатов благодаря своей позиции», — добавил один из высокопоставленных чиновников.

В Брюсселе продолжают обсуждать альтернативы. Среди возможных кандидатов называют экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги.

Владимир Путин ранее называл подходящим переговорщиком экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Каллас эту кандидатуру отвергла, против нее выступает и правительство Германии. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что Европа самостоятельно определит представителя для возможных переговоров с Россией.

Отношения ЕС и России обострились после начала конфликта на Украине и введения санкций, что усложняет поиск фигуры, приемлемой для обеих сторон.

