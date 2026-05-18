Россиянка и полицейский утонули на пляжах Пхукета

На тайском острове Пхукет 15 и 17 мая утонули сотрудник полиции и 42-летняя россиянка Татьяна Нефедова. Оба случая произошли на фоне метеопредупреждения об опасности на море, сообщает 360.ru .

Первая трагедия произошла 15 мая на пляже Найтон. Во время купания пропал сотрудник полиции из соседней провинции. Его искали двое суток, после чего волны вынесли тело на берег.

Через два дня, 17 мая, на соседнем пляже Най-Янг из воды без сознания достали 42-летнюю россиянку Татьяну Нефедову. Медики пытались ее спасти, однако реанимационные мероприятия результата не дали.

Оба пляжа позиционируются как «пляжи без волн», однако в начале низкого сезона там наблюдались сильные течения и волны. В эти дни действовало метеопредупреждение об опасных условиях на море.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.