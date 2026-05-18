День памяти Феодосия Печерского: как, кому и когда молиться святому

В материале РИАМО — о важном и почитаемом в православии святом, Феодосии Печерском.

Житие Феодосия Печерского: От Курска до пещер Киевских

Феодосий родился около 1008 года в селе Василеве под Киевом, но детство его прошло в Курске. С ранних лет он проявлял удивительную для того времени кротость и стремление к аскезе. В отличие от сверстников, предпочитавших игры и забавы, Феодосий тянулся к труду и молитве.

Его путь к иночеству был тернист. Мать Феодосия — женщина властная и суровая — видела сына на государственной службе, в почете и богатстве. Она неоднократно наказывала его за попытки носить вериги и простую одежду, считая это позором для знатной семьи. Однако духовная жажда Феодосия была неутолима. В 24 года он тайно покинул дом и отправился в Киев, где после долгих поисков нашел преподобного Антония в тесной пещере.

В 1062 году Феодосий был избран игуменом Печерского монастыря. Именно при нем маленькая община отшельников превратилась в величественный монастырь. Он ввел строгий общежительный устав (Студийский), согласно которому иноки не имели личной собственности, разделяли трапезу и труд, проводя время в непрестанном служении.

Когда отмечают дни памяти святого Феодосия Печерского

В церковном календаре имя Феодосия Печерского поминается несколько раз в году, что подчеркивает его значимость для верующих:

16 мая (3 мая по старому стилю) — Преставление (день смерти) святого. Это основной день памяти, когда вспоминается его мирный уход ко Господу в 1074 году.

27 августа (14 августа по старому стилю) — Перенесение его честных мощей. В 1091 году, спустя 17 лет после смерти, тело святого было обретено нетленным и торжественно перенесено в Успенский собор Лавры.

10 сентября (28 августа по старому стилю) — Собор преподобных отцов Киево-Печерских, почивающих в Дальних (Феодосиевых) пещерах.

Кому помогает и в чем покровительствует Феодосий Печерский

Святой Феодосий при жизни был известен своим милосердием и заботой о нуждающихся. Сегодня верующие обращаются к нему в самых разных жизненных обстоятельствах:

Помощь в труде и начинаниях: Будучи человеком невероятного трудолюбия (он сам пек просфоры, носил воду и рубил дрова наравне с простыми монахами), Феодосий считается покровителем всех, кто честно трудится. Ему молятся об успехе в делах и укреплении сил.

Защита обездоленных: В Лавре святой устроил особый двор для нищих, слепых и хромых, выделяя на их содержание десятую часть доходов монастыря. Поэтому к нему обращаются люди, находящиеся в крайней нужде и бедности.

Укрепление в вере и борьба с искушениями: Как опытный наставник и аскет, он помогает тем, кто чувствует духовную слабость или борется с пагубными привычками.

Мир в семье: Несмотря на сложные отношения с матерью в юности, Феодосий почитается как святой, способный умягчить сердца близких и примирить враждующих родственников.

Как молиться преподобному Феодосию Печерскому

Молитва преподобному Феодосию не требует специальной подготовки, кроме искренности сердца. Конечно, особенно действенной считается молитва в дни его памяти, но святые слышат нас всегда.

Основные формы молитвенного обращения:

Тропарь преподобному Феодосию Печерскому: Его читают в начале всякого дела или в минуты душевной невзгоды. В нем святой прославляется как «светило всесветлое» и «начальник иноков».

Акафист: Читается, когда требуется особое заступничество святого. Рекомендуется читать его в течение 40 дней (сорокница), если человек просит помощи в серьезном деле.

Краткая молитва (своими словами): «Преподобне отче Феодосие, моли Бога о нас!»

Важно помнить, что Феодосий Печерский учил, что молитва без дел мертва. Он призывал соединять обращение к Богу с посильной милостыней. Если вы просите святого о помощи, постарайтесь в этот день сделать доброе дело — помочь нуждающемуся или накормить голодного. Именно такая «деятельная молитва» была ближе всего сердцу великого игумена.

Традиции, связанные с Днем памяти Феодосия Печерского

Традиции, связанные с днем памяти преподобного Феодосия Печерского, уходят корнями в глубокую древность. Поскольку святой считается отцом русского монашества и образцом трудолюбия, народные и церковные обычаи этого дня тесно переплетены с бытом, благотворительностью и сельским хозяйством.

Церковное почитание и паломничество

Главная традиция для верующих — посещение храмов. В Киево-Печерской Лавре (и во всех монастырях, основанных на ее уставе) проходят торжественные богослужения.

Молитва о монастырях: В этот день принято молиться о процветании обителей и об укреплении монашествующих.

Чтение поучений: Традиционно в этот день вспоминают «Слово о терпении и любви» и другие наставления святого, которые до сих пор считаются духовным фундаментом православия.

Благотворительность и «Трапеза для нищих»

Святой Феодосий при жизни создал при Лавре первый в России «дом милосердия».

В день его памяти в дореволюционной России и в современных приходах принято заниматься активной благотворительностью.

Существует традиция подавать милостыню не просто деньгами, а едой, разделяя хлеб с нуждающимися, как это делал сам преподобный.

Хозяйственные обычаи

Феодосий Печерский сам выпекал просфоры и выполнял самую тяжелую работу на кухне.

Почитание хлеба: В этот день особенное внимание уделялось домашнему хлебу. Хозяйки старались испечь свежие караваи или булки, часть из которых раздавали соседям.

«Молочная» примета: К середине мая коровы переходили на свежую траву, и молоко становилось особенно густым и вкусным. День Феодосия считался праздником «первого настоящего молока», из которого варили обрядовую кашу (часто гречневую).

Погодные приметы

Народ внимательно следил за природой в этот день, чтобы предсказать лето: