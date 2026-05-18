Жительнице Челябинска заблокировали карту из-за долга в триллион рублей

Челябинка неожиданно обнаружила в приложении онлайн-банка триллион рублей, после чего ее карту заблокировали. Откуда пришло «виртуальное богатство» и куда делось потом — загадка, сообщает 74.ru .

Жительница Челябинска зашла в приложение онлайн-банка и впала в ступор — она обнаружила, что потратила больше триллиона рублей, хотя таких денег у нее никогда не было. Баснословная сумма высветилась в разделе «Расходы», эти средства якобы за что-то списали. После этого карту заблокировали.

Девушка призналась, что ранее уже сталкивалась с подобным. В начале марта после прихода СМС о списании средств она увидела в приложении, что «ушла в минус» почти на триллион рублей. Карту тогда тоже заблокировали. В чате банка девушке посоветовали идти разбираться в налоговую.

Там специалисты проверили базу данных и не нашли долгов по налогам. Девушка обратилась и в «центральную налоговую». Там тоже не нашли у нее долгов и пообещали разобраться в ситуации.

«Через час после звонка в налоговую мне приходит еще один триллион. И, конечно, арест еще на один триллион», — сказала девушка.

Ей понадобилось две недели на то, чтобы после того случая разблокировать карту. После повторения ситуации в мае девушка оставила жалобу через личный кабинет налогоплательщика. В итоге ограничения на операции по карте с триллионом сняли.

В банке сообщили, что блокировка карты девушки была связана с решением налоговой инспекции от 23 марта 2026 года. Система показала это как отрицательный остаток, который был лишь индикатором ограничения, а не реальной суммой долга. Сейчас сальдо Единого налогового счета россиянки имеет нулевое значение, а в связи с отсутствием у налогоплательщика задолженности ограничений больше нет.

