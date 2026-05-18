Раскрыта личность актера, который может сыграть нового Джеймса Бонда

Фото - © Страница Тома Фрэнсиса в Инстаграм* @realtomfrancis/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

сегодня в 13:04

Том Фрэнсис может стать новым Джеймсом Бондом

26-летний актер из Великобритании Том Фрэнсис может сыграть нового Джеймса Бонда. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на Variety.

По информации издания, на текущий момент Фрэнсис — основной претендент на роль Джеймса Бонда.

Также на нее пробовались Джейкоб Элорди, Аарон Тейлор-Джонсон и Каллум Тернер. Но их имена официально не подтверждались.

Фрэнсис раньше играл в театре. Одна из его ролей — в мюзикле «Бульвар Сансет». За нее он получил премию Лоренса Оливье.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.