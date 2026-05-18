Суд закрыл медцентр в Прокопьевске из-за мигранта из Китая
В Прокопьевске судебные приставы приостановили работу медицинского центра на 18 суток из-за незаконного трудоустройства гражданина Китая, сообщает vse42.ru.
Прокопьевские приставы исполнили решение суда о временном закрытии медицинского центра, где ранее выявили нарушение миграционного законодательства.
«Выявлен гражданин Китайской Народной Республики, незаконно осуществляющий трудовую деятельность в РФ в качестве массажиста китайской народной медицины», — сообщили в ведомстве.
На собственника организации возбудили административное дело о незаконном привлечении иностранного работника. Суд запретил деятельность медцентра на 18 суток.
По данным источника, приостановлена работа учреждения на проспекте Гагарина, 20А. В здании расположен медицинский центр «Гиппократ», где оказывают в том числе услуги массажа.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.