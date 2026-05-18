Суд закрыл медцентр в Прокопьевске из-за мигранта из Китая

Приставы опечатали клинику в Прокопьевске на 18 суток из-за китайского мигранта

В Прокопьевске судебные приставы приостановили работу медицинского центра на 18 суток из-за незаконного трудоустройства гражданина Китая, сообщает vse42.ru .

Прокопьевские приставы исполнили решение суда о временном закрытии медицинского центра, где ранее выявили нарушение миграционного законодательства.

«Выявлен гражданин Китайской Народной Республики, незаконно осуществляющий трудовую деятельность в РФ в качестве массажиста китайской народной медицины», — сообщили в ведомстве.

На собственника организации возбудили административное дело о незаконном привлечении иностранного работника. Суд запретил деятельность медцентра на 18 суток.

По данным источника, приостановлена работа учреждения на проспекте Гагарина, 20А. В здании расположен медицинский центр «Гиппократ», где оказывают в том числе услуги массажа.

