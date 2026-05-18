Ставки по рыночной ипотеке падают медленнее потребкредитов

сегодня в 12:32

Аналитик Андриевская: ипотека в России опустилась ниже 19%

Рыночные ипотечные ставки в мае впервые опустились ниже психологической отметки в 19% — до 18,99% как на первичном, так и на вторичном рынке, хотя снижение происходит медленнее, чем в потребительском кредитовании, рассказала РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

По ее словам, за март–апрель ставки уменьшились на 1–1,5 процентного пункта.

При этом у лидеров ипотечного рынка самые выгодные предложения сегодня стартуют от 15,7–16%.

Эффект от понижения уже сказывается на выдачах. Как сообщают ведущие ипотечные банки, доля рыночной ипотеки в общем объеме кредитования выросла в апреле до 30–35%, заключила эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.