Воробьев рассказал о важности работы операторов по своевременной уборке мусора

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона крайне важна качественная и своевременная работа по уборке бытовых отходов.

«Знаю, что принято решение об усилении техникой ряда регоператоров. Очень важно, чтобы это было подтверждено количеством машин, которые задействованы у каждого регоператора дополнительно», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что наблюдается прирост объемов мусора — где-то 10%, где-то 15%, у Рузского оператора — 28%.

«Это значит, что мы должны держать ситуацию под контролем», — заключил губернатор.

