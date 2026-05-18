Воробьев предложил создать центр координации операторов по вывозу мусора

«Очень хорошая практика у нас была, примеру Центра ЖКХ у нас сейчас следует здравоохранение. Думаю, что развернуть такой центр с участием всех регоператоров в одном месте будет очень полезно», — отметил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства, и главами муниципалитетов.

Ранее губернатор Московской области заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители. Это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.

