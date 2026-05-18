На удушающий взяла: туристка в Дагестане взобралась на беременную ослицу

Туристка в Дагестане оседлала беременную ослицу и вызвала гнев в Сети

В дагестанских горах сняли видео, которое быстро разошлось по соцсетям: туристка верхом на ослице прокатилась в горах. Оказалось, что животное было беременным, а женщина об этом знала, сообщает «Голос Дагестана/Новости Дагестана» .

На опубликованных кадрах видно, как женщина подходит к ослице, взбирается ей на спину и ногами стучит по беременному животу с целью заставить животное сдвинуться с места.

«Потом роды принимать будешь», — выкрикнул один из туристов в адрес женщины, которая хотела прокатиться на ослице.

В какой-то момент к ослице и женщине подошел мужчина и заставил животное пойти. Ослица сделала небольшой круг и скинула с себя наездницу. Наблюдающие за происходящим туристы смеялись и обменивались комментариями. Одна из женщин предположила, что после такой поездки ослица точно опорожнится.

Ролик вызвал волну критики со стороны пользователей Сети. Многие комментаторы осудили девушку за безответственное отношение и пожалели ослицу. Они заявили, что перегружать животное в таком положении жестоко.

Эксперты и зоозащитники напомнили, что беременным вьючным животным противопоказаны тяжелые нагрузки. Это может навредить и будущей матери, и плоду. Даже если ослица выглядит спокойной, риск травм и выкидыша остается высоким.

